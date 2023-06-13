Отчет по НКО „Слава Украине“ будет представлен в ближайшее время. Продолжит ли организация деятельность, пока неизвестно

В начале марта НКО „Слава Украине“ объявила, что закажет финансовый аудит , чтобы выяснить надежность двух украинских партнеров по сотрудничеству. В середине апреля организация объявила о заключении договора с BDO Eesti на проведение ревизии.

За последний месяц распространились новости о том, что отчет ревизии почти готов. Тохвер сегодня объяснил Delfi, что нужно было сделать различные уточнения, но сейчас материал в основном собран, и он сам сможет ознакомиться с ним сегодня-завтра.