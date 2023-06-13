Новости Эстонии
13.06.2023, 15:14

Отчет по НКО „Слава Украине“ будет представлен в ближайшее время. Продолжит ли организация деятельность, пока неизвестно

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История успеха Йоханны-Марии Лехтме разрушилась и увлекла в болото НКО, которым она руководила
История успеха Йоханны-Марии Лехтме разрушилась и увлекла в болото НКО, которым она руководила
ФОТО: Tiit Blaat | Delfi Meedia

„Мы все еще ждем окончательных уточняющих комментариев, затем [пройдет] общее собрание и будем решать, когда обнародуем“, - описал положение дел председатель Совета „Славы Украине“ Кристо Тохвер. На совещании также будет обсуждаться дальнейшая судьба НКО.

В начале марта НКО „Слава Украине“ объявила, что закажет финансовый аудит, чтобы выяснить надежность двух украинских партнеров по сотрудничеству. В середине апреля организация объявила о заключении договора с BDO Eesti на проведение ревизии.

За последний месяц распространились новости о том, что отчет ревизии почти готов. Тохвер сегодня объяснил Delfi, что нужно было сделать различные уточнения, но сейчас материал в основном собран, и он сам сможет ознакомиться с ним сегодня-завтра.

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