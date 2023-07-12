Турция теперь ближе: благодаря новой услуге можно отправить туда и получить оттуда даже небольшой груз быстро, удобно и надежно
Официальный таможенный представитель эстонская компания Europiir, специализирующаяся на перевозке грузов – в том числе небольших, открыла свой офис в Турции и доставляет грузы „под ключ“, с европейской точностью и европейским качеством.
Между Турцией и Европой очень большой объем торговли. Производственные и торговые компании закупают необходимое в Турции, чтобы использовать или продавать в Европе. И наоборот – европейские фирмы реализуют свою продукцию в Турции. Но в силу специфики турецкого рынка с перевозками постоянно возникали большие сложности. И чтобы решить их, компания Europiir открыла в Турции свой офис и благодаря этому обеспечивает теперь быстрый и надежный сервис с европейским качеством.
„Europiir Logistics OÜ действует на рынке грузоперевозок 15 лет, и вот уже год мы предлагаем новую услугу – перевозку полных и сборных грузов из Эстонии, Латвии, Швеции, Финляндии, Норвегии в Турцию, а также из Турции – в эти же страны, – говорит член правления Europiir Logistics OÜ Екатерина Ершова. – Полные и сборные грузы в обе стороны перевозим автотранспортом, морем или авиацией. На рынке практически нет других компаний, которые имеют реальный офис в Турции и реальный опыт работы там, в том числе в морских портах, аэропортах и со сложной турецкой таможней. И если говорить о доставке морем, у нашей компании заключены контракты с морскими линиями, благодаря чему конечный клиент получает оптимальную цену“.
Новая услуга очень гибкая: Europiir перевозит как небольшие грузы – от 10–20 коробок до полных контейнеров или полных фур. И у компании очень большой опыт в перевозке сборных грузов. Europiir собирает небольшие грузы в одну фуру, каждый отправитель платит за свое место в фуре. И компания с помощью автотранспорта грузоподъемностью до 24 тонн или контейнера доставляет груз в Турцию, на таможенный склад с возможностью оказания услуги таможенной очистки и дальнейшим довозом груза до дверей конечного получателя. И точно также из Турции в Европу с услугой таможенного оформления как на территории Турции, так и на территории Европы, в отдельных случаях с возможностью таможенного оформления по 42-й процедуре, которая позволяет при последующей перепродаже товара на территории Европейского союза не оплачивать НДС по факту ввоза товара, а задекларировать при подаче налоговой отчетной декларации.
При необходимости компания оформляет дополнительное страхование, если груз стоит дороже, чем предусмотрено по обязательной CMR-страховке, которая покрывает стоимость груза из расчета приблизительно 10 –10.50 евро за кг груза. Если груз дороже, Europiir предлагает оформить дополнительное страхование, перевозит, гарантирует целостность и сохранность груза, а в случае страховой ситуации осуществляется полная компенсация. Также компания оказывает услуги таможенного оформления грузов на экспорт и импорт из любых стран мира.
При желании выполняют работу „под ключ“: у клиента вообще никакой головной боли, поскольку компания все оформление и доставку груза выполняет сама.
„Начиная с 2014 года компания неоднократно получала сертификат „Успешное предприятие Эстонии“ с оценкой „превосходно“ (ААА) и „очень хорошо“ (АА) (Edukas Eesti Ettevõte sertifikaat, Creditinfo), – отмечает Екатерина Ершова. – Такой сертификат говорит о высокой финансовой надежности, так что можно смело говорить, что мы гарантируем качество и ответственность при исполнении работ“.
При сборе грузов в Норвегии, Финляндии, Швеции, Латвии консолидация грузов осуществляется в Таллинне на таможенном складе, и уже из Таллинна полная фура или морской контейнер отправляется в Турцию. Машины с грузами выходят каждую неделю, срок доставки фурой из Таллинна в Турцию составляет 7-8 дней. В Турции консолидация небольших партий грузов осуществляется в Стамбуле, куда грузы свозятся из любого региона Турции и еженедельно отправляются в страны Балтии и Скандинавии.
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