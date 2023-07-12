Турция теперь ближе: благодаря новой услуге можно отправить туда и получить оттуда даже небольшой груз быстро, удобно и надежно

Между Турцией и Европой очень большой объем торговли. Производственные и торговые компании закупают необходимое в Турции, чтобы использовать или продавать в Европе. И наоборот – европейские фирмы реализуют свою продукцию в Турции. Но в силу специфики турецкого рынка с перевозками постоянно возникали большие сложности. И чтобы решить их, компания Europiir открыла в Турции свой офис и благодаря этому обеспечивает теперь быстрый и надежный сервис с европейским качеством.

„Europiir Logistics OÜ действует на рынке грузоперевозок 15 лет, и вот уже год мы предлагаем новую услугу – перевозку полных и сборных грузов из Эстонии, Латвии, Швеции, Финляндии, Норвегии в Турцию, а также из Турции – в эти же страны, – говорит член правления Europiir Logistics OÜ Екатерина Ершова. – Полные и сборные грузы в обе стороны перевозим автотранспортом, морем или авиацией. На рынке практически нет других компаний, которые имеют реальный офис в Турции и реальный опыт работы там, в том числе в морских портах, аэропортах и со сложной турецкой таможней. И если говорить о доставке морем, у нашей компании заключены контракты с морскими линиями, благодаря чему конечный клиент получает оптимальную цену“.