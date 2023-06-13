В Ярвамаа в пожаре погиб мужчина

Перед приездом спасателей вызывавший их человек пытался самостоятельно потушить пожар, кидая в окна горящей квартиры воду из ведра, но помещение уже было полно дыма.

Прибывшие на место спасатели вошли в здание и вынесли оттуда тело мужчины. В остальных квартирах двухэтажного жилого дома людей не было.

Точные детали инцидента и причины возгорания выявит следствие.

По словам спасателей, они не заметили в помещениях дымового датчика и не слышали его сигнала. В этом году в пожарах погибли уже 25 человек.