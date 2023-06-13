ЧП и криминал
13.06.2023, 12:48

В Ярвамаа в пожаре погиб мужчина

 
Küünal
Küünal
ФОТО: Anni Õnneleid | Delfi Meedia

Во вторник утром в 10.22 Центр тревоги получил информацию о пожаре на улице Контори в деревне Лунгу, которая находится в волости Тюри в Ярвамаа. Спасатели вынесли из горящего помещения тело мужчины.

Перед приездом спасателей вызывавший их человек пытался самостоятельно потушить пожар, кидая в окна горящей квартиры воду из ведра, но помещение уже было полно дыма.

Прибывшие на место спасатели вошли в здание и вынесли оттуда тело мужчины. В остальных квартирах двухэтажного жилого дома людей не было.

Точные детали инцидента и причины возгорания выявит следствие.

По словам спасателей, они не заметили в помещениях дымового датчика и не слышали его сигнала. В этом году в пожарах погибли уже 25 человек.

Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии