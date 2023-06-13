13.06.2023, 12:16
ФОТО | В Тискре перевернулся квадроцил, водитель попал в больницу
ФОТО: Lugeja foto
В понедельник вечером произошло ДТП в Тискре, когда водитель не справился с управлением квадроцикла.
ДТП произошло чуть позже 19:00 около улиц Вахепере и Талудевахе в Таллинне, где 47-летний мужчина на квадроцикле на справился с управлением и квадроцикл перевернулся посреди дороги.
Водителя доставили в больницу
Полиция сообщила Delfi, что сейячас выясняется, был ли он пьян. Действующих наказаний у водителя не имеется.