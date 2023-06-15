Хорошие показатели: в первом квартале года вырос как экспорт, так и импорт услуг
По данным Департамента статистики и Банка Эстонии, экспорт товаров в первом квартале 2023 года увеличился по сравнению с тем же периодом прошлого года в текущих ценах на 15%, а импорт — на 11%.
Аналитик Департамента статистики Яне Леппметс отметила, что в первом квартале 2023 года услуг нерезидентам было продано на 2,7 миллиарда, а закуплено у них на 2,1 миллиарда евро. „Профицит внешнеторгового баланса услуг составил 558 миллионов евро. Это на 125 миллионов евро больше, чем в тот же период прошлого года“, — добавила Леппметс.
В первом квартале этого года более всего, т. е. на 810 миллионов евро, было экспортировано других коммерческих услуг, в т. ч. прочих вспомогательных услуг для бизнеса. Далее следует экспорт транспортных услуг, в т. ч. дорожных грузоперевозок (654 миллиона евро), и телекоммуникационных, компьютерных и информационных услуг, в т. ч. услуг по разработке компьютерных программ и консультационных услуг (586 миллионов евро). В сравнении с тем же периодом 2022 года более всего выросли продажи нерезидентам других коммерческих услуг, туристических услуг, а также телекоммуникационных, компьютерных и информационных услуг. Сократился лишь экспорт услуг по техническому обслуживанию и ремонту.
Основным партнером по экспорту услуг в первом квартале была Финляндия, куда более всего предоставлялось туристических услуг. Далее следуют Швеция, куда более всего предоставлялось транспортных услуг, и Латвия, куда более всего предоставлялось других коммерческих услуг. В три упомянутые страны более всего выросли и продажи услуг — в Финляндию на 76 миллионов, в Латвию на 38 миллионов и в Швецию на 34 миллиона евро. В Финляндию больше прежнего было предоставлено туристических услуг, в Латвию — других коммерческих услуг, а в Швецию — транспортных услуг. Более всего сократился экспорт услуг в Россию (на 52 миллиона евро) и Швейцарию (на 23 миллиона евро). В эти страны было продано меньше транспортных услуг, чем в прошлом году.
В первом квартале более всего, т. е. на 650 миллионов евро, импортировали другие коммерческие услуги, в т. ч. прочие вспомогательные услуги для бизнеса. Далее следует закупка у нерезидентов транспортных услуг, в т. ч. морских грузоперевозок (608 миллионов евро), и телекоммуникационных, компьютерных и информационных услуг, в т. ч. услуг по разработке компьютерных программ и консультационных услуг (398 миллионов евро). По сравнению с прошлым годом в первом квартале более всего вырос импорт телекоммуникационных, компьютерных и информационных услуг, других коммерческих услуг и туристических услуг. Сократилась лишь закупка транспортных услуг от нерезидентов.
В первом квартале этого года основным партнером по импорту, как и в экспорте, была Финляндия, откуда преимущественно закупали транспортные услуги. Далее следуют Германия, откуда более всего закупали транспортные услуги, и Ирландия, откуда в основном импортировали другие коммерческие услуги. Более всего вырос импорт услуг из Ирландии (на 42 миллиона евро), из Литвы (на 41 миллион евро) и Латвии (на 24 миллиона евро). Из Ирландии больше, чем в прошлом году, было закуплено других коммерческих услуг, из Литвы — телекоммуникационных, компьютерных и информационных услуг, а из Латвии — туристических услуг. Более всего сократился импорт услуг из России (на 31 миллион евро), из Великобритании (на 15 миллионов евро) и Белоруссии (на 11 миллионов евро). Из России и Белоруссии меньше, чем в прошлом году, закупалось транспортных услуг, а из Великобритании — других коммерческих услуг.