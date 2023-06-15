Хорошие показатели: в первом квартале года вырос как экспорт, так и импорт услуг

Аналитик Департамента статистики Яне Леппметс отметила, что в первом квартале 2023 года услуг нерезидентам было продано на 2,7 миллиарда, а закуплено у них на 2,1 миллиарда евро. „Профицит внешнеторгового баланса услуг составил 558 миллионов евро. Это на 125 миллионов евро больше, чем в тот же период прошлого года“, — добавила Леппметс.

В первом квартале этого года более всего, т. е. на 810 миллионов евро, было экспортировано других коммерческих услуг, в т. ч. прочих вспомогательных услуг для бизнеса. Далее следует экспорт транспортных услуг, в т. ч. дорожных грузоперевозок (654 миллиона евро), и телекоммуникационных, компьютерных и информационных услуг, в т. ч. услуг по разработке компьютерных программ и консультационных услуг (586 миллионов евро). В сравнении с тем же периодом 2022 года более всего выросли продажи нерезидентам других коммерческих услуг, туристических услуг, а также телекоммуникационных, компьютерных и информационных услуг. Сократился лишь экспорт услуг по техническому обслуживанию и ремонту.

Основным партнером по экспорту услуг в первом квартале была Финляндия, куда более всего предоставлялось туристических услуг. Далее следуют Швеция, куда более всего предоставлялось транспортных услуг, и Латвия, куда более всего предоставлялось других коммерческих услуг. В три упомянутые страны более всего выросли и продажи услуг — в Финляндию на 76 миллионов, в Латвию на 38 миллионов и в Швецию на 34 миллиона евро. В Финляндию больше прежнего было предоставлено туристических услуг, в Латвию — других коммерческих услуг, а в Швецию — транспортных услуг. Более всего сократился экспорт услуг в Россию (на 52 миллиона евро) и Швейцарию (на 23 миллиона евро). В эти страны было продано меньше транспортных услуг, чем в прошлом году.