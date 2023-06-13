Новости дня
13.06.2023, 07:39

Уровень безработицы в Эстонии опустился до 7,3%

 (4)
Töötukassa, töötu
Töötukassa, töötu
ФОТО: Raido Vint | Delfi Meedia

Зарегистрированная безработица в Эстонии снижается тринадцатую неделю подряд. По положению на 11 июня, на учете в Кассе по безработице стояли 49 073 человека - примерно на 400 меньше, чем неделей ранее. Уровень зарегистрированной безработицы опустился до отметки 7,3%.

Среди уездов лидером по этому показателю остается Ида-Вирумаа - 12%. Общее количество нетрудоустроенных лиц в этом уезде составляет 6752, сообщает Rus.err.ee.

Самый низкий уровень безработицы по-прежнему на Хийумаа - 3,5%.

В Харьюмаа уровень безработицы равен 7%. Без работы в столичном регионе остаются 23 635 человек.

Из украинских беженцев в качестве безработных зарегистрированы 4972 человека. Доля украинских беженцев в общем числе безработных составляет 10,1%.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram или TikTok.

Оставить комментарий Читать комментарии (4)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии