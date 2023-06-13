Уровень безработицы в Эстонии опустился до 7,3%

Зарегистрированная безработица в Эстонии снижается тринадцатую неделю подряд. По положению на 11 июня, на учете в Кассе по безработице стояли 49 073 человека - примерно на 400 меньше, чем неделей ранее. Уровень зарегистрированной безработицы опустился до отметки 7,3%.