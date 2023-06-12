Пропавшая в Кохтла-Ярве 65-летняя женщина найдена, с ней все в порядке

11 июня родственники сообщили в полицию, что с 29 мая не получали вестей от Валентины, проживающей в Ахтмеском районе Кохтла-Ярве, так как ее телефон отключен и неизвестно, где она находится. Жизнь и здоровье женщины могут быть в опасности.