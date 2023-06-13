Департамент защиты прав потребителей: в Эстонии по-прежнему много опасных строений

„Пару лет назад, а именно летом 2021 года, мы запустили кампанию „Замечай опасное строение!“, в рамках только самой кампании за несколько месяцев нами было получено 215 сообщений об опасных строениях. Благодаря успеху кампании, год назад мы решили запустить постоянную онлайн-форму для уведомлений на сайте департамента, где добавили возможность внести координаты здания (т.е. определить свое местоположение), и до сих пор мы еженедельно получаем уведомления о зданиях, сооружениях, детских площадках и других постройках, представляющих потенциальную опасность“, - объяснил Прийт Паллу, руководитель отдела строительства и железных дорог TTJA.

В 2022 году департамент провел инспекцию 100 различных зданий, в отношении 75 из которых было начато делопроизводство о надзоре. Основные проблемы касаются несоответствующих требованиям аттракционов на старых детских площадках, открытых колодцев, неиспользуемых или опасных зданий к которым есть доступ, частично обрушившихся легкодоступных зданий, представляющих опасность для жизни и здоровья, а также опасных повреждений балконов и других конструкций и частей зданий.

„В ходе делопроизводств о надзоре было устранено большое факторов, представляющих опасность. К таковым относятся: ряд общественных детских площадок, которые были сделаны более безопасными для использования. Аттракционы были приведены в соответствие с нормами безопасности, а также были снесены представляющие наибольшую опасность. Входы в здания, которые больше не используются по назначению, но ранее были доступны, были закрыты и теперь обозначены информационными, запрещающими и предупреждающими знаками. Нам предстоит еще много работы, и, конечно, существует еще большое количество опасных зданий, о которых мы не знаем, поэтому мы по-прежнему благодарны за любые подсказки тем, кто во время своей летней поездки по Эстонии замечает здания, которые могут представлять непосредственную опасность“, - добавил Паллу.