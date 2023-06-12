ВИДЕО | Кая Каллас о недоверии: у нас не было ни дня без критики со стороны оппозиции(11)
Премьер-министр Кая Каллас заявила, что план оппозиции выразить ей недоверие не стал для нее сюрпризом.
„Это такой спринт, когда Урмас Рейнсалу говорит, что они собираются выразить недоверие, Центристская партия, конечно, его опережает с этим“, — сказала Каллас, добавив, что ее не удивил план оппозиции.
Вотума недоверия Каллас не боится. „Я через многое прошла“, — сказала она, добавив, что будущие проекты решений, которые были отложены Рийгикогу, теперь также связаны с доверием к правительству.
Оппозиция обвинила Каллас в недостойном и лживом поведении, согласна ли Каллас с этим обвинением? По ее мнению, говорить такие вещи со стороны Центристской партии лицемерно, учитывая, что они были в правительстве с EKRE, которым в Рийгикогу было позволено вести себя так же . — Это шутка, — добавила Каллас.
Получается, обвинения оппозиции совершенно беспочвенны? „Оппозиция, конечно, обвиняет действующую власть и использует все способы травли. Вот что это такое — травля, чтобы правительство не могло выполнять свою работу“, — сказала Каллас. По ее словам, некоторое время назад был достигнут консенсус, что правительство получит для работы сто дней без критики. „Я была бы счастлива, если бы у меня был хоть один такой день“, — сказала Каллас.