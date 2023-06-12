ВИДЕО | Кая Каллас о недоверии: у нас не было ни дня без критики со стороны оппозиции

„Это такой спринт, когда Урмас Рейнсалу говорит, что они собираются выразить недоверие, Центристская партия, конечно, его опережает с этим“, — сказала Каллас, добавив, что ее не удивил план оппозиции.

Вотума недоверия Каллас не боится. „Я через многое прошла“, — сказала она, добавив, что будущие проекты решений, которые были отложены Рийгикогу, теперь также связаны с доверием к правительству.

Оппозиция обвинила Каллас в недостойном и лживом поведении, согласна ли Каллас с этим обвинением? По ее мнению, говорить такие вещи со стороны Центристской партии лицемерно, учитывая, что они были в правительстве с EKRE, которым в Рийгикогу было позволено вести себя так же . — Это шутка, — добавила Каллас.

Получается, обвинения оппозиции совершенно беспочвенны? „Оппозиция, конечно, обвиняет действующую власть и использует все способы травли. Вот что это такое — травля, чтобы правительство не могло выполнять свою работу“, — сказала Каллас. По ее словам, некоторое время назад был достигнут консенсус, что правительство получит для работы сто дней без критики. „Я была бы счастлива, если бы у меня был хоть один такой день“, — сказала Каллас.