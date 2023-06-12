12.06.2023, 15:46
Налоговые изменения одобрены: смотрите, какие налоги повысятся в скором будущем(7)
В числе прочих повысятся НСО на размещение и для СМИ
ФОТО: | Delfi Meedia
Согласно заявлению министра финансов Марта Вырклаэва, несмотря на обструкцию со стороны оппозиции, дебаты, касающиеся изменения налогов и частичного изменения законопроектов, все же состоялись. Изменения налоговой системы связаны с необходимостью покрыть увеличившиеся расходы на оборону и восстановить баланс бюджета, пишет Delfi Ärileht.
„Последние недели были напряженными, состоялись дебаты по изменениям в налоговой сфере. Благодарю общественность, а также всех, кто оказал поддержку. Опираясь на обратную связь, мы внесли некоторые изменения, которые лучше учитывают предпринимательскую среду“, - сказал министр финансов Март Вырклаэв.