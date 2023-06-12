ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО | Главные редакторы изданий Эстонии: налоговая реформа правительства Каи Каллас усилит влияние пропаганды и зарубежных каналов

Остальные расходы рекламного рынка, во много раз большие, утекают из Эстонии в карманы цифровых гигантов. Неспособность Эстонии и других стран Евросоюза договориться о налоговых правилах, согласно которым доходы облагались бы налогом там, где они были получены, является причиной неравной конкуренции уже на протяжении 15 лет.

Неспособность Эстонии и других стран Евросоюза договориться о налоговых правилах, согласно которым доходы облагались бы налогом там, где они были получены, является причиной неравной конкуренции уже на протяжении 15 лет.

Медиакомпании — это предприятия с особой миссией по всей Европе. Если хочется сохранить качество, приходится идти на уступки в результативности. Объем рекламного рынка для эстонской журналистики остался на том же уровне, что и в 2006 году — около 100 миллионов евро. Издатели платят налог с оборота с продажи рекламы по стандартной ставке, которая после повышения налога составит 22%. Жители Эстонии платят за подписку по нынешней сниженной ставке.

Решение коалиционного правительства повысить налог с оборота на подписки и печатные издания с 5% до 9% — это примерно около 100 рабочих мест журналистов из сегодняшних 850, оно обойдется в четыре миллиона евро. Речь идет не о роскошных автомобилях, в сфере журналистики нет возможности переложить расходы, связанные с повышением налогов, на читателя — особенно на читателя, чья связь с государством и без того непрочна, но за сохранение которой мы боремся каждый день. Эту работа выполняется благодаря нашим инвестициям в журналистику и цифровому повороту, а также благодаря военным корреспондентам в Украине, которые помогают установить прямое влияние войны на безопасность Эстонии.

Согласно последним доступным годовым финансовым отчетам, как крупнейшие эстонские медиакомпании, занимающиеся развитием общегосударственной прессы, так и местные издания работают в убыток: причиной тому и утекающие из Эстонии рекламные деньги, и ненадлежащая государственная поддержка, и запрещенная конкуренция, и запредельный рост цен на бумагу и другие материалы. За исключением нескольких прибыльных медиапредприятий, подавляющее большинство изданий работает с отрицательными или близкими к ним показателями.

Сменяемость политической власти, критика правительства со стороны оппозиции, активность гражданского общества, а также ответственность и прозрачность государственной власти напрямую связаны с силой свободной и независимой прессы. Несмотря на неравную конкуренцию, свобода и качество прессы в Эстонии являются одними из самых лучших в мире.

В то же время эстонская журналистика на протяжении всех лет независимости Эстонии вносит свой вклад в национальную оборону и общество, независимо от государственного бюджета, рынка рекламы или текущего состояния эстонской экономики. Мы всегда солидарны с Эстонией и делаем свою работу. Мы не можем временно закрыть наши редакции, законсервировать наших людей, наши серверы или наши печатные прессы. Напротив, чем более хрупка экономика и чем бережливее страна в трудные времена, тем сильнее моральный дух поддерживает свободная пресса.

Свободная и сильная пресса стоит за общественным штурвалом с момента восстановления независимости. Это отличает нас от многих переходных обществ Центральной и Восточной Европы, где свет не может проникнуть во все уголки коридоров власти, а коррупция и стагнация сдерживают развитие стран. В этих странах заметно и влияние российской пропаганды, которую здесь эстонская пресса держит под контролем.

В 2021 году, после разрушительной пандемии COVID-19, министры финансов ЕС решили, что правильным шагом будет внесение поправок в директиву по налогу с оборота, чтобы разрешить устанавливать нулевую ставку НСО для прессы — признавая эту до сих пор нерешенную проблему конкуренции и, с другой стороны, критическую роль журналистики в нашем культурном пространстве, в нашем понимании точки равновесия в отношениях между государством и гражданами.

Министры финансов ЕС в 2021 году приняли решение разрешить устанавливать нулевую ставку НСО для прессы, признавая проблему конкуренции и роль журналистики в нашем культурном пространстве.