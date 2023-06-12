НАПОМИНАЕМ | На следующей неделе – два госпраздника и один сокращенный рабочий день(1)
23 июня Эстония отмечает День победы (Võidupüha), и поскольку он является государственным праздником, то и предшествующий рабочий день должен быть короче на три часа.
22 июня (четверг) 8-часовой рабочий день сокращается до пяти часов, а 12-часовой соответственно до 9. В случае, когда характер работы не допускает сокращение рабочего дня, работодатель должен договориться с работником относительно того, что в преддверии праздника последний будет работать в обычном режиме.
Если работник согласен, то оставшиеся несокращенными три часа рабочего дня считаются сверхурочными и компенсируются в соответствии с законодательством. Это значит, что компенсация может быть предоставлена в виде оплачиваемого свободного времени или деньгами в 1,5-кратном размере. Если же работник не соглашается на полный рабочий день, то работодатель не имеет права его принуждать.
Рабочие часы 23 и 24 июня оплачиваются в двойном размере.
Следующие сокращенные дни в этом году выпадут уже на зимний период: 23 декабря (суббота) и 31 декабря (воскресенье).