НАПОМИНАЕМ | На следующей неделе – два госпраздника и один сокращенный рабочий день

22 июня (четверг) 8-часовой рабочий день сокращается до пяти часов, а 12-часовой соответственно до 9. В случае, когда характер работы не допускает сокращение рабочего дня, работодатель должен договориться с работником относительно того, что в преддверии праздника последний будет работать в обычном режиме.

Если работник согласен, то оставшиеся несокращенными три часа рабочего дня считаются сверхурочными и компенсируются в соответствии с законодательством. Это значит, что компенсация может быть предоставлена в виде оплачиваемого свободного времени или деньгами в 1,5-кратном размере. Если же работник не соглашается на полный рабочий день, то работодатель не имеет права его принуждать.