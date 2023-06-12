Новости Эстонии
12.06.2023, 21:59

РЕПОРТАЖ | Помогать другим и получать радость. Для украинских военных беженцев организовали толоку

 
Видео и фото!
Интересно, что в этой сумке?
Интересно, что в этой сумке?
ФОТО: Karl Artur Kangur | Delfi Meedia

В пятницу в одном из зданий на улице Копли в Таллинне было многолюдно. В складском помещении в коробках, на полках и просто на полу стояли и лежали предметы мебели, игрушки и различные вещи. По помещению сновали волонтеры в желтых футболках. Через несколько минут сюда должны были прийти украинские военные беженцы, чтобы выбрать то, что им сейчас больше всего необходимо.

За дверьми уже собралось не менее ста человек. Люди спокойно стоят в очереди, тихо переговариваясь между собой. Двери складского помещения откроются ровно в 12 часов. Молодой человек, стоящий первым, сообщает, что занял очередь час назад.

Вот-вот здесь начнется толока, организованная некоммерческим объединением Käsikäes Ukrainlastele («Рука об руку с украинцами“, Hands for Ukraine).

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