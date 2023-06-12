РЕПОРТАЖ | Помогать другим и получать радость. Для украинских военных беженцев организовали толоку

В пятницу в одном из зданий на улице Копли в Таллинне было многолюдно. В складском помещении в коробках, на полках и просто на полу стояли и лежали предметы мебели, игрушки и различные вещи. По помещению сновали волонтеры в желтых футболках. Через несколько минут сюда должны были прийти украинские военные беженцы, чтобы выбрать то, что им сейчас больше всего необходимо.