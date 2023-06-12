Рейнсалу: Эстония использует слишком мало европейских средств

По словам председателя специальной комиссии по контролю государственного бюджета Урмаса Рейнсалу, европейских средств используется слишком мало. „По состоянию на начало мая Эстония использовала 24,9 миллиона евро из 3,37 миллиарда евро средств структурных фондов ЕС, предусмотренных на период с 2021–2027 гг., т. е. 0,7 %, и только 19 миллионов евро, т. е. 2 %, из 153 миллионов евро средств фонда восстановления, срок использования которых на четыре года короче“, – пояснил он.

С восстановления независимости Эстония получала безвозмездную внешнюю помощь в объемах миллиардов евро. Большинство пособий поступает из структурных фондов ЕС. Эстония также пользуется пособиями Швейцарии, Норвегии и Европейской экономической зоны. Средства в основном направляются на развитие экономики, образования, инфраструктуры и защиту окружающей среды нашей страны.

Программа по восстановлению и укреплению экономики Эстонии является дополнением к общегосударственной стратегии „Эстония 2035“ и ее программе деятельности. Ее основные приоритеты – цели, реформы и инвестиции, финансируемые из средств Фонда восстановления и устойчивости (Recovery and Resilience Facility – RRF). Программа охватывает все столпы фонда восстановления и учитывает рекомендации для Эстонии со стороны Европейской комиссии и их взаимодействие с другими фондами ЕС.

На заседание комиссии приглашены министр финансов Март Вырклаэв, министр здоровья Рийна Сиккут, министр образования и науки Кристина Каллас и государственный контролер Янар Холм.

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