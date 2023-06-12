ОТ РЕДАКЦИИ | Новости Эстонии не будут освещать CNN и BBC. Кая Каллас, есть другой план?(15)
У нынешней правительственной коалиции лишь две мантры: „мы не можем“ и „мы не понимаем“.
Для людей, отдавших свой голос в марте за нынешнюю правительственную коалицию, неприятным сюрпризом стало то, что делом первой важности правительство сочло повышение налогов для частных лиц и предприятий, а также сокращение различных социальных пакетов, которые до выборов щедрой рукой раздавались направо и налево.
У Эстонии позади несколько трудных лет: сначала по благосостоянию людей и предприятий ударила пандемия, затем начался рост цен на энергоносители, который повлек за собой бешеную инфляцию, затем разразилась война в Украине, отголоски которой влияют на нашу повседневную жизнь. Сейчас эстонская экономика находится в рецессии, поэтому в передышке нуждаются и предприятия, и обычные люди. Но практика показывает, что правительство Каи Каллас руководствуется иной логикой: деньги можно выжать откуда угодно, нужно лишь посильнее надавить. Да, если смотреть на жизнь через таблицы Exel и совсем не смотреть в окно, то именно так и кажется. Но реальная жизнь не согласуется с сухой статистикой и бесконечной бюрократией. Если один сектор в экономике поврежден, то по принципу домино это сказывается на остальных секторах. А больше всех в итоге страдает потребитель, которому нынешнее правительство без стеснения заглядывает в кошелек. Поэтому, например, правительству стоило бы воздержаться от повышения НДС с 9 до 13 % для предприятий размещения, потому что в период пандемии туристическая сфера просела очень сильно, и владельцы гостиниц и отелей, а также простые сотрудники оказались в уязвимом положении. Гостиничному сектору следовало бы дать время прийти в себя.
Однако гостиничный сектор не единственный, на кого нацелилось правительство Каи Каллас с целью вытрясти побольше денег. Последние новости неутешительны: в планах повышение НСО на подписки и печатные издания с 5 до 9 %. Этот шаг будет иметь тяжелые последствия в данном секторе для всех, в том числе для небольших местных СМИ, а также для изданий, выходящих в Эстонии на русском языке. От этого в первую очередь пострадает информированность жителей Эстонии, люди будут все меньше знать о том, что происходит в их родном краю или в государстве в целом. Жизнь в Калласте или Пыльва не будут освещать CNN и BBC, профессиональные СМИ не получится заменить постами в социальных сетях. Кроме того, в настоящее время не следует оставлять русскоязычное население без информационной альтернативы российским пропагандистским изданиям. Природа, как известно, не терпит пустоты, и там, откуда уйдет, например, эстонский русскоязычный журналист, появится российский пропагандист, который расскажет населению, что „все не так однозначно“ и „всей правды мы не знаем“.
Очень плохо, что правительство не готово вести диалог с населением о принимаемых решениях, которые будут иметь серьезные последствия для всех нас. Тревожно и то, что правительство действует, не проводя необходимые анализы и не собирая всю информацию о возможных последствиях принимаемых решений. Вместо диалога мы слышим монолог, а в ответ на серьезные вопросы повторяются старые мантры бюрократов: „мы не можем“ и „мы не знаем“. Так продолжаться не может, вред от столь самозабвенного правительственного закручивания гаек для эстонского общества будет слишком велик.