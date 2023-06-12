ОТ РЕДАКЦИИ | Новости Эстонии не будут освещать CNN и BBC. Кая Каллас, есть другой план?

У Эстонии позади несколько трудных лет: сначала по благосостоянию людей и предприятий ударила пандемия, затем начался рост цен на энергоносители, который повлек за собой бешеную инфляцию, затем разразилась война в Украине, отголоски которой влияют на нашу повседневную жизнь. Сейчас эстонская экономика находится в рецессии, поэтому в передышке нуждаются и предприятия, и обычные люди. Но практика показывает, что правительство Каи Каллас руководствуется иной логикой: деньги можно выжать откуда угодно, нужно лишь посильнее надавить. Да, если смотреть на жизнь через таблицы Exel и совсем не смотреть в окно, то именно так и кажется. Но реальная жизнь не согласуется с сухой статистикой и бесконечной бюрократией. Если один сектор в экономике поврежден, то по принципу домино это сказывается на остальных секторах. А больше всех в итоге страдает потребитель, которому нынешнее правительство без стеснения заглядывает в кошелек. Поэтому, например, правительству стоило бы воздержаться от повышения НДС с 9 до 13 % для предприятий размещения, потому что в период пандемии туристическая сфера просела очень сильно, и владельцы гостиниц и отелей, а также простые сотрудники оказались в уязвимом положении. Гостиничному сектору следовало бы дать время прийти в себя.