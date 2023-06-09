Эстонские медиапредприятия шокированы решением правительства поднять НСО на подписки. Главред Delfi и EPL: „Правительство Каллас оказывает услугу пропагандистским каналам“(21)
В пятницу Союз медиапредприятий Эстонии сообщил, что располагает информацией о том, что правительственная коалиция в четверг днем решила повысить ставку налога с оборота (НСО) для подписки на печатные издания на 4% - без какого-либо предварительного анализа и участия издателей.
По словам исполнительного директора союза Мерле Вийрмаа, повышение налога — это шок для общегосударственных и местных газет, поскольку повышение ставки НСО на подписки произойдет наряду с общим повышением налога, которое и так распространится на рекламные продажи в медиакомпаниях.
„До нас уже несколько недель доходили слухи о том, что помимо налогового повышения, согласованного в коалиционном договоре и рабочем плане правительства, коалиция тайно выхлопотала еще и повышение НСО для подписки на прессу, но поскольку правительство по собственной инициативе нас не привлекало и план выставлялся якобы как желание оппозиции, то теперь стало ясно, что это все-таки был план правительства: усугубить неравную конкуренцию с цифровыми гигантами и поставить эстонскую журналистику в число самых дорогих для издателей в странах Европы. В этой группе мы со своими 9% НСО и расположимся“, — сказала Вийрмаа.
Коллективный коммерческий доход членов Эстонского союза медиапредприятий в 2021 году находился в минусе, и, по словам исполнительного директора союза, повышение налогов может произойти только за счет сокращений. „Кто может, тот сократит инвестиции. Кто не может, тот сократит рабочие места. Безусловно, значительное число из 850 рабочих мест журналистов в Эстонии окажется под ударом, поскольку за последний год условия работы журналистов сильно ухудшились: цена бумаги и другие расходы за время войны выросли более чем в два раза, отток рекламных денег с эстонского медиарынка ускорился“, - пояснила Вийрмаа.
„Эстония — единственная страна в Европе, где НСО на прессу растет, — добавила она. — Когда в свете пандемии коронавируса и российской агрессии звучали громкие слова о роли свободной прессы, важности русскоязычной журналистики и необходимости улучшения публичного пространства, то можно сказать, что теперь эти слова ничего не стоят в свете политики правительства. Больше всего удивляет отсутствие профессионального и открытого диалога и, скажем честно, некомпетентные аргументы“.
„Утверждения некоторых политиков правительства о том, что у них не было альтернативы, оказались неверными. Директива по НСО позволяла применять для прессы различные решения, которые не изменили бы доходы государства. Ложные утверждения, секретность и отсутствие диалога усугубляют разочарование медакомпаний в правительстве“, — заключила Вийрмаа.
Соонвальд: правительство Каи Каллас оказало большую услугу зарубежным соцсетям и пропагандистским каналам
По словам Урмо Сонвальда, главного редактора Delfi и Eesti Päevaleht, повышение НСО на журналистику — очень плохая новость для эстонского общества и демократии.
„Этот шаг будет иметь последствия для свободы слова и выражения мнений в Эстонии, при этом финансовый эффект, на который надеется правительство, будет совершенно незначительным, — пояснил он. — Правительство Каи Каллас оказало большую услугу зарубежным социальным сетям и пропагандистским каналам, помогая производителям фейковых новостей, сторонникам войны и простым провокаторам. Не говоря уже о том, что, облагая эстонскую прессу налогами, мы плывем против течения остальной Европы: правительство Каи Каллас — единственное, кто поднимает НСО и издевается над прессой, не имея для этого социально-экономических аргументов“.
Соонвальд добавил, что профессионализм и качество эстонской журналистики были на высоком уровне еще до того, как Эстония восстановила свою независимость в 1991 году. Эстонская журналистика является одним из столпов успеха Эстонии.
„Вместе с реформами первого правительства Марта Лаара именно свободная пресса сделала нас более успешными, чем другие страны Восточной и Центральной Европы, это отражается и в нашей позиции в индексе свободы прессы. Правительственная коалиция, созданная Каей Каллас, Лаури Хуссаром и Лаури Ляэнеметсом, намеренно ставит эстонскую прессу в положение, в котором страдает демократия и служение обществу. Почему сознательно? Потому что каждая стороны в коалиции получила очень точный обзор о трагических последствиях повышения НСО, — подчеркнул Соонвальд. — Правительство Каи Каллас переняло риторику и модель поведения своего крупнейшего политического оппонента – максимальное препятствие и замедление развития эстонской журналистики“.
Delfi обратился к правительственным партиям за комментариями.
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