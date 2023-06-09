Эстонские медиапредприятия шокированы решением правительства поднять НСО на подписки. Главред Delfi и EPL: „Правительство Каллас оказывает услугу пропагандистским каналам“

По словам исполнительного директора союза Мерле Вийрмаа, повышение налога — это шок для общегосударственных и местных газет, поскольку повышение ставки НСО на подписки произойдет наряду с общим повышением налога, которое и так распространится на рекламные продажи в медиакомпаниях.

„До нас уже несколько недель доходили слухи о том, что помимо налогового повышения, согласованного в коалиционном договоре и рабочем плане правительства, коалиция тайно выхлопотала еще и повышение НСО для подписки на прессу, но поскольку правительство по собственной инициативе нас не привлекало и план выставлялся якобы как желание оппозиции, то теперь стало ясно, что это все-таки был план правительства: усугубить неравную конкуренцию с цифровыми гигантами и поставить эстонскую журналистику в число самых дорогих для издателей в странах Европы. В этой группе мы со своими 9% НСО и расположимся“, — сказала Вийрмаа.

Коллективный коммерческий доход членов Эстонского союза медиапредприятий в 2021 году находился в минусе, и, по словам исполнительного директора союза, повышение налогов может произойти только за счет сокращений. „Кто может, тот сократит инвестиции. Кто не может, тот сократит рабочие места. Безусловно, значительное число из 850 рабочих мест журналистов в Эстонии окажется под ударом, поскольку за последний год условия работы журналистов сильно ухудшились: цена бумаги и другие расходы за время войны выросли более чем в два раза, отток рекламных денег с эстонского медиарынка ускорился“, - пояснила Вийрмаа.

„Эстония — единственная страна в Европе, где НСО на прессу растет, — добавила она. — Когда в свете пандемии коронавируса и российской агрессии звучали громкие слова о роли свободной прессы, важности русскоязычной журналистики и необходимости улучшения публичного пространства, то можно сказать, что теперь эти слова ничего не стоят в свете политики правительства. Больше всего удивляет отсутствие профессионального и открытого диалога и, скажем честно, некомпетентные аргументы“.