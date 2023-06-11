ВИДЕО | Издевательство над животными: в Ярвамаа дети жестоко убили ворону и ежа

На видео видно, как мальчик бьет ворону о землю, а затем добивает топором. Другой же радостно кричит: „Мы убили ворону!“ Те же самые действия они проделывают с ежом. „И ежа мы тоде убили!“ - еще радостнее кричит ребенок.

Эстонский союз защиты диких животных надеется на то, что полиция, Инспекция окружающей среды и Служба защиты детей серьезно воспримут данный случай, ведь тогда у детей еще может быть шанс вырасти нормальными людьми.

По словам союза, им известны как имена детей, так и их родителей.

Полиция уже информирована об инциденте. На данный момент выясняются детали произошедшего.

Осторожно! На видео запечатлены кадры жестоко обращения с животными.