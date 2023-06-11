Экономика
11.06.2023, 19:50

Какие продукты заказывают чаще всего в приложениях доставки еды? Уверенно лидирует один фрукт

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Toidukuller
Toidukuller
ФОТО: Priit Simson

Как оказалось, чаще всего через приложения для доставки еды эстоноземельцы заказывают себе домой... бананы.

Самые популярные продукты в Wolt Market:

1. бананы

2. молоко

3. в теплую погоду - эстонское пиво

Самые популярные продукты - фрукты, ягоды, молочка и газированные напитки.

Самые популярные продукты из различных магазинов в приложении Wolt:

1. бананы

2. молоко

3. помидоры черри

Самые популярные продукты в Bolt Market:

1. бананы

2. клубника

3. яйца

Общая статистика показывает, что клиенты движутся в сторону здорового потребления и все реже заказывают продукты, чтобы быстро перекусить или посмотреть кино, уплетая вредные закуски. Растет число клиентов, которые используют Bolt Market, чтобы совершать покупки на неделю.

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RusDelfi
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