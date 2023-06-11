ВИДЕО | Корреспондент RusDelfi попал под обстрел на Донецком направлении

С ним все в порядке, он и другие действующие на видео лица не пострадали. В целях безопасности, дополнительную информацию на данный момент разглашать запрещено.

„Со мной все хорошо, я и люди на видео не пострадали. До проведения съемок нам была дана инструкция, что в случае обстрела надо прятаться под танк или тут же падать на землю. Что мы и сделали“, - рассказывает Старапопов.

„Причем, я переспросил, безопасно ли под танком, ведь он может быть целью. Мне пояснили, что мы находимся в закрытой местности, поэтому в нашем случае там будет безопасно. Если танк на открытой местности, то это небезопасно“, - добавляет он.