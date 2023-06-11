Алкогольный регистр и Закон об охоте. Оппозиция представила ряд абсурдных предложений о поправках к законопроекту о равенстве браков

Больше всего предложений о поправках представила EKRE (550), за ними следует Isamaa (150), а меньше всего правок предложили внести центристы (12).

Основная часть представленных фракцией EKRE правок касается предложений изменить число параграфов на один. Например, Райн Эплер, Хелле-Мооника Хельме и Мартин Хельме представили 33 правки с целью изменить минимальную стоимость сделки брачного договора об имуществе или договора о разделении общего имущества с 6391 евро до 6390, 6389, 6388 и так далее евро. Для каждого последующего евро было внесено отдельно предложение о правке.

Среди правок от EKRE были и те, которые вообще не связаны с законопроектом о равенстве браков. Например, депутаты Эвелин Пооламетс, Арво Аллер и Анти Пооламетс хотят, чтобы госпошлина за рассмотрение ходатайства о внесении в алкогольный регистр составляла 20 евро вместо нынешних 10 евро.

Эти же трое также считают, что законопроекту о равенстве браков необходимы правки, касающиеся. Закона об охоте и Закона о почте, где они тоже хотят повысить госпошлины на пару евро.

Многие предложения о правках от фракции EKRE наряду с изменением крошечных деталей были чисто мировоззренческими. Например, во многих предложениях о внесении правок просто написано, что изменение Закона о браке противоречит Конституции, размоет роль родителей или же уменьшит юридическую четкость.

Фракция Isamaa просит убрать из законопроекта 150 пунктов, которые в основном связаны с заменой слова „супруг/супруга“ на термин „зарегистрированный партнер“. При этом в отличии от других партий, они свои правки оставили без комментариев.

Предложения о правках рассмотрит Правовая комиссия Рийгикогу. Комиссия также встретилась с двумя группами интересов, в результате чего было создано еще 8 предложений о правках, которые представят Рийгикогу на следующей неделе.