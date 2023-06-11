Новости Эстонии
11.06.2023, 15:10

Каллас: действительно ли оптимистично надеяться на уважение воли народа со стороны оппозиции?

 (31)
Saksamaa liidukantsleri Olaf Sholzi ning Läti ja Leedu peaministrite visiit Tallinna 26.05.2023
Saksamaa liidukantsleri Olaf Sholzi ning Läti ja Leedu peaministrite visiit Tallinna 26.05.2023
ФОТО: Kiur Kaasik | Delfi Meedia

Избиратели задали Эстонии либеральное и ориентированное на международное сотрудничество направление на следующие четыре года, заявила на съезде Партии реформ 11 июня премьер-министр и лидер реформистов Кая Каллас, выразив надежду, что оппозиция, наконец, начнет уважать выбор народа, пишет rus.err.ee.

„Вместе с Eesti 200 и социал-демократами мы решили, что самый справедливый и безболезненный способ привести в порядок государственные финансы и рационализировать налоговую систему – это некоторые сокращения и умеренное повышение налогов, которые не увеличат общую налоговую нагрузку“, – сказала Каллас, отметив, что для каждого отдельно взятого человека это повышение является небольшим, но оно позволит инвестировать в оборону, образование, систему здравоохранения и исправить горбатую налоговую систему Эстонии.

По оценке Каллас, самым большим вызовом для нового правительства является обеспечение безопасности. „Безопасность и приведенные в порядок финансы – это две стороны одной медали. Без безопасности нет смысла беспокоиться о государственном бюджете, потому что кто-то другой составит его за нас. А без упорядоченных финансов мы не сможем гарантировать рост нашей обороноспособности и государственной безопасности“, – пояснила лидер реформистов.

Она отметила, что ее беспокоят функционирование демократии и уважение к Конституции. „Мне совсем не нравилось правительство EKREIKE, но я ни разу не поставила под сомнение его легитимность, потому что они получили большинство в Рийгикогу, а мы нет“, – заявила Каллас.

По ее словам главным вопросом на прошедших выборах было то, кто сформирует правительство – либеральная Партия реформ или шовинистская EKRE.

„Эстонские избиратели сделали свой выбор и дали нам направление на следующие четыре года. Это либеральное направление, которое ценит международное сотрудничество. Неужели слишком оптимистично надеяться, что настанет день, когда проигравшие на выборах партии признают свое поражение и будут уважать волю народа?“– сказала Каллас.

Оставить комментарий Читать комментарии (31)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии