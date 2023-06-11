11.06.2023, 14:27
ФОТО и ВИДЕО | Поджог? В Ласнямяэ ночью горел мотоцикл(1)
„Ночное негативное происшествие! Бедный мотик, за 3 минуты сгорел весь. Сочувствую девушке, хозяйке мотоцикла!“ - написал разместивший видео инцидента участник группы.
Как сообщила Delfi полиция, вызов о возгорании мотоцикла по адресу Коорти, 18 в Таллинне поступил через пару минут после двух ночи. На вызов отреагировал и Спасательный департамент.
Для выяснения деталей произошедшего было заведено уголовное следствие по параграфу, касающемуся порчи имущества.