ЧП и криминал
11.06.2023, 14:27

ФОТО и ВИДЕО | Поджог? В Ласнямяэ ночью горел мотоцикл

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Пользователи группы EZ-дуны! в Facebook поделились изображениями того, как ночью в столичном арйоне Ласнамяэ горит мотоцикл.

„Ночное негативное происшествие! Бедный мотик, за 3 минуты сгорел весь. Сочувствую девушке, хозяйке мотоцикла!“ - написал разместивший видео инцидента участник группы.

Как сообщила Delfi полиция, вызов о возгорании мотоцикла по адресу Коорти, 18 в Таллинне поступил через пару минут после двух ночи. На вызов отреагировал и Спасательный департамент.

Для выяснения деталей произошедшего было заведено уголовное следствие по параграфу, касающемуся порчи имущества.

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