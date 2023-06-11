Эстонский бизнесмен: Россия отрезана, поэтому они вынуждены покупать у нас

„С ними мы начинали сотрудничать, заключали первые договоры и были первые поставки, наверное, лет семь-восемь назад, т.е. маленькие зародыши появились уже в то время. А сейчас у меня складывается такое ощущение, что, может быть, они тоже какую-то часть покупали через Россию, и т.к. сейчас тот канал отрезан, выхода нет, поэтому они все больше вынуждены покупать у нас“, - говорит он о Казахстане, Кыргызстане и Узбекистане.