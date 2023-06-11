Эстонский бизнесмен: Россия отрезана, поэтому они вынуждены покупать у нас(11)
„Нашу продукцию невозможно использовать в военных целях, потому что как сельскохозяйственный трактор может участвовать в военных действиях?“ – говорит предприниматель, владелец компании Entra Grupp Дмитрий Синицын. При этом в качестве альтернативы российскому рынку фирма активно осваивает Казахстан, пишет dv.ee.
„С ними мы начинали сотрудничать, заключали первые договоры и были первые поставки, наверное, лет семь-восемь назад, т.е. маленькие зародыши появились уже в то время. А сейчас у меня складывается такое ощущение, что, может быть, они тоже какую-то часть покупали через Россию, и т.к. сейчас тот канал отрезан, выхода нет, поэтому они все больше вынуждены покупать у нас“, - говорит он о Казахстане, Кыргызстане и Узбекистане.
Что же насчет самой России? „Да, мы являемся официальными дистрибьюторами в этих странах тоже. Очень долго мы работали там, но, к сожалению, в последнее время из-за всей этой ситуации, из-за войны… это очень сильно и мешает, и подрывает“.