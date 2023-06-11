Как депутаты Рийгикогу используют деньги налогоплательщиков: кто-то покупает в подарок избирателям серьги, кто-то свои же книги

В первые месяцы года депутаты предыдущего созыва Рийгикогу использовали компенсацию расходов для разных вещей - в первую очередь, на покрытие расходов на транспорт и аренду автомобилей. Однако многие расходы они пытались обосновать встречами с избирателями или вручением им подарков - первые месяцы года были активным периодом избирательной кампании. С января по март депутаты предыдущего созыва потратили на компенсацию своих расходов в общей сложности 320 215 евро налогоплательщиков.