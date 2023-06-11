Новости Эстонии
11.06.2023, 11:22

Как депутаты Рийгикогу используют деньги налогоплательщиков: кто-то покупает в подарок избирателям серьги, кто-то свои же книги

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Eelmise koosseisu riigikogulased ei hoidnud end kuluhüvitisi kasutades tagasi.
Eelmise koosseisu riigikogulased ei hoidnud end kuluhüvitisi kasutades tagasi.
ФОТО: Kollaaž | Delfi Meedia

Урмас Райтельманн, подавая заявление о компенсации расходов, упомянул, помимо прочего, часы и серьги, депутаты от EKRE использовали деньги налогоплательщиков, чтобы покрыть расходы на судебный процесс по э-голосованию, а Михаил Стальнухин все продолжает покупать написанные им же самим книги.

В первые месяцы года депутаты предыдущего созыва Рийгикогу использовали компенсацию расходов для разных вещей - в первую очередь, на покрытие расходов на транспорт и аренду автомобилей. Однако многие расходы они пытались обосновать встречами с избирателями или вручением им подарков - первые месяцы года были активным периодом избирательной кампании. С января по март депутаты предыдущего созыва потратили на компенсацию своих расходов в общей сложности 320 215 евро налогоплательщиков.

Урмас Рейтельманн (EKRE), подавая заявление о компенсации расходов, упомянул, что встречался с избирателями и дарил им сувениры: сумку из ткани, часы, брошь и серьги. В общей сложности они стоили около 370 евро.

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