Жители Таллинна смогут принимать в Нымме „лесные ванны“

По словам заместителя старейшины Нымме Кирилла Клауса, у жителей района и всего Таллинна есть отличная возможность проводить свое время на природе – в Харкуском лесу, на болоте в Пяэскюла и склонах Нымме, а также в других живописных местах.

„Устраиваемые Ныммеским центром досуга оздоровительные „лесные ванны“ задуманы в первую очередь для тех, кто в одиночку не чувствует себя в лесу комфортно или нуждается в компании. Организатор прогулок Аало Кукк утверждает, что такие походы не похожи один на другой – участники сами вносят в них разнообразие“, – отметил заместитель старейшины.

„Лесные ванны“ не являются спортивным мероприятием или уроком ботаники. Такие „купания“ зародились в Японии и затем стали популярны по всему миру. Это двухчасовые прогулки в лесу, сочетающие легкую физическую активность и любование природой. Проведенные в Японии исследования подтверждают, что лес положительно влияет на душевное здоровье и полезен при многих недугах“, – сказал Аало Кукк.

„Лесные купания“ состоятся:

13 июня в 9.30 в Харкуском лесу, старт на перекрестке улиц Suvila и Kalda;

11 июля в 9.30 на болоте в Пяэскюла, старт на перекрестке улицы Sõbra и бульвара Rännaku;

8 августа в 9.30 в Харкусом лесу, старт на перекрестке улицы Tähetorni и дорожки для легких видов транспорта (северо-восточная стоянка Харкуской тропы здоровья).

Дополнительная информация и предварительная регистрация: aalo.kukk@gmail.com или по телефону 516 6809.