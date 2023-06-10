10.06.2023, 17:36
Полиция просит помощи в поисках 52-летнего Хейки, который пропал в Ида-Вирумаа(2)
ФОТО: Delfi Meedia
Полиция просит помощи в установлении местонахождения 52-летнего Хейки, который сегодня ушел из дома по уходу в волости Люганузе в Ида-Вирумаа.
Полиция проверила места, где мог находиться мужчина, но, к сожалению, безрезультатно.
Хейки мог быть одет в спортивные штаны и бежевую толстовку. На фотографии у мужчины есть волосы, но сейчас он лысый. Также у него щетина.
Телефона у него нет. Мог отправиться в том числе в деревню Коэру в Ярвамаа.
Полиция просит всех, кто видел Хейки или располагает информацией о его возможном местонахождении, сообщить об этом по номеру 112.
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