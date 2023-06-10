10.06.2023, 14:48
ФОТО | В Вильяндимаа горит около 5 гектаров болота. Спасатели привлекли спецтехнику
ФОТО: Delfi Meedia
Сегодня 12:30 центр тревоги получил сообщение о том, что в деревне Яэрикюла в волости Мульги в Вильяндимаа горит болото.
По состоянию на 14:15 работы по тушению продолжались.
В Лыунаском спасательном центре сказали Delfi, что пожар довольно масштабный. По предварительным оценкам, огнем охвачен участок размером 500x500 метров. Предполагается, что зона возгорания расширится еще.
Спасателям пришлось прибегнуть к помощи специальной лесохозяйственной техники.
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