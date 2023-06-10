ФОТО | В Вильяндимаа горит около 5 гектаров болота. Спасатели привлекли спецтехнику

По состоянию на 14:15 работы по тушению продолжались.

В Лыунаском спасательном центре сказали Delfi, что пожар довольно масштабный. По предварительным оценкам, огнем охвачен участок размером 500x500 метров. Предполагается, что зона возгорания расширится еще.

Спасателям пришлось прибегнуть к помощи специальной лесохозяйственной техники.

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