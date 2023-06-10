ФОТО | Переворота не случилось. Хельме-младший продолжит в качестве лидера EKRE

За Хельме был отдан 381 голос, Эрнитс получил всего 42.

Съезд является высшим органом EKRE, который созывается один раз в год.

Также съезд выбрал председателя и вице-председателей, 11 членов правления партии, 15 членов совета и ревизионную комиссию.

Вице-председателями партии стали Хеннн Пыллуаас, Март Хельме и Яак Мадиссон.

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