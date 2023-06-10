10.06.2023, 12:59
ФОТО | Переворота не случилось. Хельме-младший продолжит в качестве лидера EKRE(4)
Сегодня в Пярнуском концертном доме проходит съезд Эстонской консервативной народной партии (EKRE). Среди прочего, члены партии избрали нового председателя. Кандидатами на этот пост являлись Мартин Хельме и Пеэтер Эрнитс. Около 14 часов стало известно, что Хельме-младший продолжит на своем посту.
За Хельме был отдан 381 голос, Эрнитс получил всего 42.
Съезд является высшим органом EKRE, который созывается один раз в год.
Также съезд выбрал председателя и вице-председателей, 11 членов правления партии, 15 членов совета и ревизионную комиссию.
Вице-председателями партии стали Хеннн Пыллуаас, Март Хельме и Яак Мадиссон.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.