Новости Эстонии
10.06.2023, 12:59

ФОТО | Переворота не случилось. Хельме-младший продолжит в качестве лидера EKRE

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Сегодня в Пярнуском концертном доме проходит съезд Эстонской консервативной народной партии (EKRE). Среди прочего, члены партии избрали нового председателя. Кандидатами на этот пост являлись Мартин Хельме и Пеэтер Эрнитс. Около 14 часов стало известно, что Хельме-младший продолжит на своем посту.

За Хельме был отдан 381 голос, Эрнитс получил всего 42.

Съезд является высшим органом EKRE, который созывается один раз в год.

Также съезд выбрал председателя и вице-председателей, 11 членов правления партии, 15 членов совета и ревизионную комиссию.

Вице-председателями партии стали Хеннн Пыллуаас, Март Хельме и Яак Мадиссон.

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