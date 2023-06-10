Автоинструктор о пожилых водителях: Проходить медицинский осмотр в таком возрасте лучше каждый год

Важным фактором в вождении инструктор считает здоровье. „Проходить медицинский осмотр в определённом возрасте лучше, по моему мнению, чаще: не раз в пять лет, а каждый год. Ограничения вводить нужно только в этом случае. Не разрешать пожилым водителям не ездить совсем — это неправильно“, — считает инструктор.

Также специалист отмечает проблему нетерпеливости на дорогах. Инструктор рассказывает, что в автошколы пожилые учиться почти не приходят. „Максимально лет 60, и по большей части приходят, если им нужна другая категория. Обычно у людей пожилого возраста давно есть права, вопрос только в том, пользуются ли они ими. Но это относится к любой категории водителей: мужчины, женщины, молодые или пожилые. Навыки и опыт либо не нарабатываются, либо теряются. Есть люди, которые только по субботам выезжают на дачу. Даже если на эту дачу доедут, из-за того, что пользуются автомобилем мало, могут наделать неприятностей“.

Водители в возрасте, по наблюдениям инструктора, едут медленно. „К примеру, человек боится перестраиваться, голову повернуть трудно. Выедет на левую полосу и долго по ней едет, заставляя других выскакивать, обгонять справа. Именно такие моменты раздражают других водителей. Но заставить ехать быстрее человека нельзя. А те, кто едет рядом с такими водителями, должны подумать заранее, до выезда на дорогу, что ситуации могут быть разными. Нужно быть терпеливее“, — уверен Дмитрий.

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