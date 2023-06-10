ВАЖНО ПОМНИТЬ | Ноутбук, электросамокат и телефон могут загореться в любой момент(3)
Посмотрите вокруг себя: сколько устройств, работающих от аккумулятора, вы заметите? Даже когда вы читаете эту статью, как минимум одно такое устройство у вас как раз под рукой, отмечает пресс-служба охранной фирмы G4S. Мы так привыкли к беспроводной бытовой технике, что легко можем забыть один известный факт: все, чем пользуются, „устает“.
Например, из-за обычного ноутбука все здание может сгореть дотла. „Если компьютер подключен к электросети 24/7, с годами растет вероятность того, что его аккумулятор вздуется. Это потенциальная опасность пожара, не исключено, что в результате взрыва аккумулятора начнется пожар“, – сказал представитель laptopid.ee Вирго Рикк и предупредил, что все устройства, работающие от аккумулятора, могут быть опасны, даже если они не подключены к электросети.
По словам эксперта отдела превенции Спасательного департамента Туули Таавет, в случае техники, работающей от аккумулятора, самая высокая опасность пожара возникает, когда эта техника заряжается. В подтверждение этого руководитель коммуникационного отдела G4S Максим Тууль приводит случай, произошедший в прошлую субботу: из одного частного дома в Табасалу поступил сигнал тревоги, и когда патруль приехал на место происшествия, выяснилось, что в гараже на первом этаже здания во время зарядки загорелся гироскутер. Пожар начался из-за неисправной электросистемы устройства, загорелся и находившийся рядом контейнер для одежды.
Когда и почему приборы с аккумуляторами вообще становятся опасными и как предотвратить вызванные ими несчастные случаи? Отвечают специалисты.
Лето приносит новую проблему
По словам Рикка, современные ноутбуки очень тонкие, и аккумулятор располагается рядом с видеокартой и процессором. А это приносит новую проблему: вздувшиеся аккумуляторы.
„Летом, когда погода теплая, нам приносят десятки вздувшихся ноутбуков. С целым аккумулятором ничего не случится даже в жару, но если его уже роняли или он поврежден, из-за высокой температуры аккумулятор может взорваться или загореться, – сказал эксперт. – У аккумуляторов нет отдельного охлаждения, и, если температура процессора уже достигает 60 градусов, и тут ставится на зарядку севший аккумулятор компьютера, температура может подняться до критической отметки: чем жарче среда, тем выше и температура внутри компьютера“.
Рикк добавил, что все приборы, работающие от аккумулятора, чувствительны к падениям и ударам. „Литий-ионные аккумуляторы – те, что используются в большинстве устройств, – состоят из разных слоев, отделенных лишь тонкой пленкой. Если, например, аккумуляторная дрель упадет на твердую поверхность, один из этих слоев может повредиться и начнет постепенно влиять на другие слои, и взрыв или возгорание – лишь вопрос времени“.
Он отметил, что именно летом люди замечают, что лаптоп выглядит подозрительно или работает как-то не так. „Мы заменили десятки, если не сотни вздувшихся аккумуляторов – состояние некоторых уже было критическим“, – добавил Рикк.
Признаки, указывающие, что пора менять аккумулятор:
Сенсорная панель не работает как надо (или не работает вообще).
На клавиатуре не работает одна или несколько кнопок.
Компьютер взгорбился, сенсорная панель вздулась или днище компьютера кажется округлым.
Зарядное устройство лучше отсоединять от сети
Рикк подчеркнул, что в случае устройств с аккумуляторами не имеет значения, подключен ли прибор к электросети: взорваться он может в любом случае. Рикк привел один пример.
„Когда ребенок катается на электросамокате и во время езды, например, днище самоката ударяется о бордюр, ночью самокат может загореться в прихожей – вне зависимости от того, подключен он к электросети или нет, – сказал он. – Если в аккумуляторе есть ток и аккумулятор поврежден, может произойти взрыв. Угрозы нет только в том случае, если аккумулятор полностью разряжен“.
Хотя отключение зарядного устройства от электросети не предотвратит взрыв аккумулятора, все же это хорошая превентивная мера, которую стоит иметь в виду, что подтверждают как Рикк, так и эксперты G4S и Спасательного департамента. „Мы никогда не знаем заранее, когда произойдет перебой в подаче электричества, из-за которого зарядное устройство может перегреться и загореться. Также мы не знаем, когда гроза настигнет электросистему нашего дома“, – сказала эксперт отдела превенции Спасательного департамента Туули Таавет.
По словам Рикка, с точки зрения срока службы аккумулятора тоже важно, чтобы устройство не было постоянно подключено к электросети: стоит отсоединять зарядку, когда прибор зарядится на 80 процентов. „Полная зарядка не идет литий-ионным аккумуляторам на пользу. Срок службы аккумулятора сокращается, возрастает риск, что он вздуется“, – сказал он и добавил, что, например, некоторые модели можно настроить так, чтобы компьютер прекращал зарядку, когда аккумулятор зарядится до 80 процентов.
Более десяти случаев в год
По данным Спасательного департамента, в период 1.01.2018–30.04.2023 произошло около 70 пожаров в зданиях, вызванных зарядными устройствами. Таавет добавила, что в случае некоторых пожаров причина не точная, поскольку не было стопроцентной уверенности, началось ли возгорание именно из-за аккумулятора или от его зарядки. „Например, место происшествия пострадало настолько, что точно сказать невозможно“, – объяснила она.
Спасательный департамент приводит два недавних случая, связанных с транспортными средствами, работающими от аккумулятора. Недавно, 17 мая, спасатели получили сообщение о том, что в Тарту на велопарковке у магазина Kivilinna Konsum дымится электровелосипед. Спасатели потушили дымившийся аккумулятор велосипеда углекислотным огнетушителем.
Таавет подчеркнула, что важно заряжать устройства, работающие от аккумулятора, предназначенными для этого зарядками. Это подтверждает и несчастный случай, произошедший 24 апреля в деревне Лохва (волость Луунья) на Ридакюла теэ, где загорелся аккумулятор электросамоката, который заряжали самодельным зарядным устройством для автомобильного аккумулятора. Предположительно, в ходе зарядки в аккумуляторе возникла неполадка и он взорвался.
„К сараю прилегала подсобная постройка, в которой хранили газовые баллоны и бензин. К счастью, жилец дома смог самостоятельно потушить самокат и висевшие рядом на вешалке куртки шестикилограммовым порошковым огнетушителем, – рассказала Таавет. – Спасатели вынесли из сарая то, что осталось от аккумулятора, и полили место возгорания водой“.
Возгорание надо замечать как можно скорее
Директор дивизиона стандартных решений G4S Тармо Пярьяла отметил, что на рынок выходит все больше устройств с аккумуляторами, и, по словам Рикка, они становятся все более мощными и опасными. „Ведь этого мало, чтобы аккумулятора хватило на один час. Все хотят, чтобы он работал как можно дольше. Так и появляются все более крупные аккумуляторы, которые в случае повреждения могут причинить значительно больший ущерб“, – сказал Рикк и добавил, что датчик дыма и угарного газа – верный способ избежать крупного ущерба.
Памятка пользователю устройства, работающего от аккумулятора
Заряжайте прибор только предназначенным для этого зарядным устройством.
Не держите аккумулятор ноутбука на стопроцентном заряде. Зарядите устройство до 80 процентов и отсоедините его от электросети.
Следите за внешним видом устройства с аккумулятором.
При возможности заряжайте устройство, когда вы дома/не спите. Не ставьте его на зарядку по ночам.
Следите за тем, чтобы вокруг заряжаемого устройства было достаточно воздуха, то есть свободного пространства.
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