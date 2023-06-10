ВАЖНО ПОМНИТЬ | Ноутбук, электросамокат и телефон могут загореться в любой момент

Например, из-за обычного ноутбука все здание может сгореть дотла. „Если компьютер подключен к электросети 24/7, с годами растет вероятность того, что его аккумулятор вздуется. Это потенциальная опасность пожара, не исключено, что в результате взрыва аккумулятора начнется пожар“, – сказал представитель laptopid.ee Вирго Рикк и предупредил, что все устройства, работающие от аккумулятора, могут быть опасны, даже если они не подключены к электросети.

По словам эксперта отдела превенции Спасательного департамента Туули Таавет, в случае техники, работающей от аккумулятора, самая высокая опасность пожара возникает, когда эта техника заряжается. В подтверждение этого руководитель коммуникационного отдела G4S Максим Тууль приводит случай, произошедший в прошлую субботу: из одного частного дома в Табасалу поступил сигнал тревоги, и когда патруль приехал на место происшествия, выяснилось, что в гараже на первом этаже здания во время зарядки загорелся гироскутер. Пожар начался из-за неисправной электросистемы устройства, загорелся и находившийся рядом контейнер для одежды.

Когда и почему приборы с аккумуляторами вообще становятся опасными и как предотвратить вызванные ими несчастные случаи? Отвечают специалисты.

Лето приносит новую проблему

По словам Рикка, современные ноутбуки очень тонкие, и аккумулятор располагается рядом с видеокартой и процессором. А это приносит новую проблему: вздувшиеся аккумуляторы.

„Летом, когда погода теплая, нам приносят десятки вздувшихся ноутбуков. С целым аккумулятором ничего не случится даже в жару, но если его уже роняли или он поврежден, из-за высокой температуры аккумулятор может взорваться или загореться, – сказал эксперт. – У аккумуляторов нет отдельного охлаждения, и, если температура процессора уже достигает 60 градусов, и тут ставится на зарядку севший аккумулятор компьютера, температура может подняться до критической отметки: чем жарче среда, тем выше и температура внутри компьютера“.