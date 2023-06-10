ФОТО и ВИДЕО | Урмас Рейнсалу стал новым председателем Isamaa

Двери открылись в 11 часов, а само мероприятие началось в полдень.

Нынешний председатель Хелир-Валдор Сеэдер на этот раз отказался от участия в выборах.

За пост лидера боролись Урмас Рейнсалу, Леа Данильсон-Ярг и Тынис Лукас. Около половины пятого стали известны результаты: Рейнсалу получает 415 голосов, Данильсон-Ярг - 51 и Лукас - 180.

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