Новости Эстонии
10.06.2023, 10:48

ФОТО и ВИДЕО | Урмас Рейнсалу стал новым председателем Isamaa

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Suurkogu
Suurkogu
ФОТО: Kiur Kaasik | Delfi Meedia

Сегодня в стеклянном зале Таллиннского певческого поля прошел конгресс партии Isamaa, на котором, помимо прочего, было избрано новое правление политической силы.

Двери открылись в 11 часов, а само мероприятие началось в полдень.

Нынешний председатель Хелир-Валдор Сеэдер на этот раз отказался от участия в выборах.

За пост лидера боролись Урмас Рейнсалу, Леа Данильсон-Ярг и Тынис Лукас. Около половины пятого стали известны результаты: Рейнсалу получает 415 голосов, Данильсон-Ярг - 51 и Лукас - 180.

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