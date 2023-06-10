ГАЛЕРЕЯ и ВИДЕО | Улицы Таллинна окрасились в цвета радужного флага. Baltic Pride 2023 прошел спокойно, за исключением пары моментов

„Мы объяснили им, что этого делать нельзя, и что есть определенные правила запуска дрона, особенно если это делается над головами людей на массовых мероприятиях. Поскольку летом проводится много мероприятий, на которых хочется использовать дроны, стоит зайти на сайт Транспортного департамента и ознакомиться с требованиями к полетам беспилотных летательных аппаратов“.

Как рассказали RusDelfi в PPA вечером, и сам парад, и последовавший за ним пикник прошли спокойно и мирно. Звонков в полицию по правонарушениям не поступало. Правда, несколько инцидентов все же произошло.

На вопрос о том, сколько, по их оценкам, людей принимает участие в мероприятии, в PPA ответили, что более точно могут подсчитать организаторы, но „согласно визуальной оценке, похоже, что участников больше, чем ожидалось“.

Как сказали RusDelfi в Департаменте полиции и погранохраны (PPA) утром, полиция обеспечивает безопасность большими силами. „Как и во время любого крупного мероприятия, во время сегодняшнего шествия Baltic Pride сотрудники полиции находятся на улицах и дорогах усиленным составом, чтобы мероприятие прошло безопасно для всех“, - отметили в полиции.

Возможность заявить о себе

„По большому счету прайд — это всегда то событие, во время которого люди из ЛГБТ+ сообщества могут чувствовать себя свободно и не бояться осуждения со стороны, — рассказал RusDelfi активист Q-Space Даниил Куракин. — Еще это - возможность заявить о себе, о том, что мы все еще здесь, живем с вами, являемся частью нашего большого сообщества и никуда не денемся. Через прайд мы требуем равных прав и равного отношения к себе. Прайд - это праздник гордости, в первую очередь за то, кто ты есть. И повод для гетеросексуальных людей присоединиться и поддержать своих друзей, коллег, сыновей, дочерей“.

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„Это праздник принятия себя и посыл всем остальным, что гомофобия должна уйти в прошлое. Для Таллинна был большой перерыв, длинною в шесть лет, и, конечно все, все ждали прайд-шествие с воодушевлением. Это особенно ощущается на фоне принятия закона о равенстве браков, который, мы все надеемся, все-таки будет принят. Это будет большим событием, которое в истории навсегда отпечатается как главная победа ЛГБТ+ сообщества в борьбе за свои права. Все события этой недели пропитаны этим воодушевлением, это буквально то, чего ждут люди и что некоторые уже празднуют на прайде, потому что препятствий для законопроекта практически нет“, — подытожил активист.

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