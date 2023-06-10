Больше 30 градусов! В Эстонию идет настоящая жара

„Еще раз повторим, что в предстоящие выходные (10.-11.06) во многих местах велик риск ночных заморозков. К ночи понедельника (12.06) температура над поверхностью земли местами также может опуститься до 0 градусов“, - пишет синоптик.

После этого, по его словам, ночные заморозки отступят и погода с каждым днем будет становиться все теплее. В середины недели и вовсе наступит жара.

„Вторая половина недели будет жаркой (25-31 градус, на побережье с морским воздухом намного свежее). Погода преимущественно сухая. Возрастает опасность пожаров в природе, усилится и засуха“, - прогнозирует Кийтсак.

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