В Ласнамяэ автомобиль сбил мальчика на велосипеде

Авария произошла в пятницу, 9 июня, на улице Кярбери в Таллинне, где 28-летняя женщина на легковом автомобиле Volvo V50, выезжая с парковки, сбила на пешеходном переходе 12-летнего мальчика на велосипеде.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.