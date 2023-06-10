ЧП и криминал
10.06.2023, 09:35

В Ласнамяэ автомобиль сбил мальчика на велосипеде

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Фото носит иллюстративных характер
Фото носит иллюстративных характер
ФОТО: Kenno Soo | Delfi Meedia

Вчера в столичном районе Ласнамяэ автомобиль сбил мальчика на велосипеде.

Авария произошла в пятницу, 9 июня, на улице Кярбери в Таллинне, где 28-летняя женщина на легковом автомобиле Volvo V50, выезжая с парковки, сбила на пешеходном переходе 12-летнего мальчика на велосипеде.

Велосипедиста доставили в больницу.

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