В Таллинне в цепной аварии пострадал восьмилетний мальчик

Авария произошла в пятницу, 9 июня, в 14:25 на перекрестке Тарту мнт и улицы Валукоя в Таллинне, где 64-летний мужчина на легковом автомобиле Nissan X-Trail выехал на главную дорогу и столкнулся там с легковым автомобилем BMW 530D, которым управляла 35-летняя женщина. В результате столкновения BMW врезался в стоявший впереди легковой автомобиль Volkswagen Touareg, которым управлял 38-летний мужчина.