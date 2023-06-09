До Хийумаа не добрались: самолет, вылетевший в Кярдла, вернулся в Таллинн и совершил аварийную посадку

„Мы вылетели. И почти сразу выяснилось, что должны вернуться. Что возникла какая-то проблема именно с правым двигателем“, — рассказал Delfi один из пассажиров. „Мы и раньше видели, как из двигателя вырывается пламя, но мы не подумали, что это ненормально“.

Он добавил, что самолет был практически полон, в нем находилось около 30 человек.

Перелеты между Таллинном и Кярдла осуществляет компания Diamond Sky. Самолет представляет собой 33-местный Saab 340.

„Сегодня вечером на рейсе Таллинн-Кярдла экипаж на короткое время обнаружил необычную индикацию на одном из двигателей. Для безопасности пассажиров команда приняла решение вернуться в Таллинн и без проблем приземлилась в столичном аэропорту“, - сказал исполнительный директор Diamond Sky Мадис Ванаселья. „Когда самолет приземлился, все системы были в рабочем состоянии, посадка прошла нормально. К настоящему времени причина поломки установлена, и сегодня ночью будет заменена необходимая запчасть“.

Пассажирам был организован автобус, который доставил их к месту назначения.

