Пропавшая в Вильяндимаа 15-летняя девушка нашлась в Таллинне

Отмечалось, что Мария также может передвигаться по Харьюмаа и Таллинну. Там ее в итоге и нашли. Соответствующее сообщение поступило поздно вечером в пятницу. С девушкой все хорошо.

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