10.06.2023, 08:05
Пропавшая в Вильяндимаа 15-летняя девушка нашлась в Таллинне(5)
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В пятницу, 9 июня, полиция просила помощи в выяснении местонахождения 15-летней Марии, которая сегодня покинула Вильяндискую больницу.
Девушка вышла из больницы около 12 часов дня и больше туда не вернулась.
Полиция связалась с родственниками Марии и проверила возможные места, где могла бы находиться девушка, но безрезультатно.
Отмечалось, что Мария также может передвигаться по Харьюмаа и Таллинну. Там ее в итоге и нашли. Соответствующее сообщение поступило поздно вечером в пятницу. С девушкой все хорошо.
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