09.06.2023, 21:05
Руководитель Terminal Oil о подозрениях к Olerex: Эстония маленькая, недавний инцидент совсем не удивил(3)
ФОТО: Delfi Meedia
В четверг сотрудники Центральной криминальной полиции и Департамент окружающей среды провели следственные мероприятия, чтобы установить, не предоставила ли компания Olerex заведомо ложную информацию Налогово-таможенному департамента. На сегодняшний день обвинения никому не предъявлены. Член правления компании Terminal Oil сказал, что этот вопрос рассматривался в течение многих лет, и выразил надежду, что теперь рынок станет честнее.