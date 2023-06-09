Новости Эстонии
09.06.2023, 20:00

На поезде в Хаапсалу? Возможно, это станет реальностью

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Вокзал в Хаапсалу.
Вокзал в Хаапсалу.
ФОТО: Tiit Blaat | Delfi Meedia

Депутаты Рийгикогу сформировали объединение в поддержку железнодорожного сообщения с городом Хаапсалу. Цель объединения – на уровне парламента способствовать восстановлению железной дороги до Хаапсалу и открытию железнодорожного сообщения с Западной частью Эстонии.

Избранная председателем депутатского объединения социал-демократ Рейли Ранд считает позитивным, что в объединение вошли представители всех шести парламентских фракций.

„Восстановление железной дороги до Хаапсалу снова становится надпартийным проектом. Парламентское объединение в поддержку открытия железной дороги до Хаапсалу действовало и в XII созыве Рийгикогу. Почти за десять лет эта идея получила новых сторонников, и проект сдвинулся с мертвой точки. Но, к сожалению, темпы его реализации оставляют желать лучшего. Сейчас мы движемся к завершению подготовительных работ – проектируется последний участок железной дороги от Хаапсалу до Рохукюла. Теперь нам всем нужно найти финансирование для строительства железной дороги“, – отметила генеральный секретарь Социал-демократической партии Рейли Ранд.

Социал-демократов в депутатском объединении помимо Рейли Ранд представляют Раймонд Кальюлайд, Тийт Маран и Евгений Осиновский.

Железнодорожное сообщение с Хаапсалу было прекращено в 1995 году. Последний дизельный поезд отправился в Хаапсалу с Балтийского вокзала 21 сентября.

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