Министр иностранных дел Цахкна запретил Патриарху Кириллу въезд в Эстонию

По словам Цахкны, этим людям был запрещен въезд в страну, поскольку они были причастны к грубым нарушениям прав человека или способствовали их совершению. „Патриарх Кирилл - один из самых больших пропагандистов и разделяющих идеологию Путина, - сказал он. - Давно пора было внести его в черный список. Он оправдывал и подстрекал к войне против Украины“.

Цахкна заявил, что людям, поддерживающим зверства России в Украине, не рады в Эстонии. „Я призываю все страны ввести запрет на въезд для тех, кто выступает за жестокие преступления России и совершает их“.

Уже в апреле прошлого года Европейский парламент принял резолюцию, осуждающую роль патриарха в войне России против Украины, а неправительственная организация „Права человека без границ“ (MTÜ Piirideta Inimõigused) обратилась к прокурору Международного уголовного суда с требованием привлечь патриарха Кирилла к ответственности за оправдание, поддержку и подстрекательство к войне.

Запрет на въезд был также наложен на девять преследователей и задержапричастных к задержанию Кара-Мурзы, среди прочих, на которых еще не распространяются санкции ЕС, и на лицо, причастное к смерти Сергея Магнитского. „Эстония считает, что преследователи и причастные к задержанию Кара-Мурзы должны быть включены в глобальный режим санкций в области прав человека, - сказал Цахкна. - Мы продолжим добиваться безусловного и немедленного освобождения всех политических заключенных в России и судебного преследования лиц, ответственных за репрессии“.

Список был пересмотрен в связи с истечением срока запрета на въезд, наложенного постановлением правительства в 2018 году, однако данных о том, что кто-либо из людей, включенных в список, был привлечен к ответственности, нет. „Мы также добавили в список людей, которые являются грубыми нарушителями прав человека и сторонниками нарушений прав человека, которым не рады в Эстонии“, - сказал Цахкна.