Кая Каллас одолжила фирме мужа 350 000 евро

В декларации Каи Каллас указано, что она выдала заём в размере 350 000 евро предприятию Халлика Novaria Consult, которое, по данным Коммерческого регистра, предоставляет финансовые услуги.

Халлик сказал ERR, что это компания, основная деятельность которой - владение финансовыми инструментами и инвестиции в них. По словам Халлика, он вместе с супругой инвестировал в несколько предприятий.

„Если деньги не двигаются, то мы стараемся пустить их в дело, это логично. /.../ Мы не брали на себя какой-то огромный риск с этими деньгами, связанный, к примеру, с криптовалютами, а инвестировали в разные компании, некоторые из них закрытые, но есть и публичные, например, мы являемся акционерами Baltcap, но это не очень большая доля“, - сказал он.

Халлик согласился, что 350 000 евро в виде частного займа может показаться большой суммой, но если инвестировать вместе с супругом, то в этом нет ничего экстраординарного.

Однако теперь, по его словам, инвестиции нужно сделать ликвидными, поскольку супруги строят новый дом в волости Куусалу.