ЧП и криминал
09.06.2023, 16:50

ВИДЕО | Крупная авария возле аэропорта: ребенок был доставлен в больницу

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Около 14:30 в полицию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с участием пяти автомобилей на остановке общественного транспорта возле Таллиннского аэропорта.

По первоначальной информации, водитель автомобиля марки Nissan совершал правый поворот из аэропорта на Тартускую дорогу, но не убедился в безопасности поворота и врезался в автомобиль BMW, направлявшийся в центр города. Затем произошло столкновение, которое привело к цепной аварии. Один ребенок был доставлен в больницу для медицинского осмотра. Другие люди в аварии не пострадали.

Движение на месте происшествия было затруднено. Точные обстоятельства происшествия все еще расследуются.

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