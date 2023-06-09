ВИДЕО | Крупная авария возле аэропорта: ребенок был доставлен в больницу(1)
Около 14:30 в полицию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с участием пяти автомобилей на остановке общественного транспорта возле Таллиннского аэропорта.
По первоначальной информации, водитель автомобиля марки Nissan совершал правый поворот из аэропорта на Тартускую дорогу, но не убедился в безопасности поворота и врезался в автомобиль BMW, направлявшийся в центр города. Затем произошло столкновение, которое привело к цепной аварии. Один ребенок был доставлен в больницу для медицинского осмотра. Другие люди в аварии не пострадали.
Движение на месте происшествия было затруднено. Точные обстоятельства происшествия все еще расследуются.
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