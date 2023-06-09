ВИДЕО | Крупная авария возле аэропорта: ребенок был доставлен в больницу

По первоначальной информации, водитель автомобиля марки Nissan совершал правый поворот из аэропорта на Тартускую дорогу, но не убедился в безопасности поворота и врезался в автомобиль BMW, направлявшийся в центр города. Затем произошло столкновение, которое привело к цепной аварии. Один ребенок был доставлен в больницу для медицинского осмотра. Другие люди в аварии не пострадали.