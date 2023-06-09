Статистика несчастных случаев: большинство травм случается с детьми в возрасте 5-14 лет

По данным Кассы здоровья, ежегодные данные о лечении показывают, что больше всего травм получают дети в возрасте 5-14 лет, а, например, в 2021 году около 37 000 детей (в возрасте до 18 лет) нуждались в лечении в связи с травмами – 16 мальчиков и 13 девочек на сотню жителей.

„Наша статистика также подтверждает эти цифры, в среднем каждый десятый житель ежегодно получает травмы, но частота среди несовершеннолетних значительно выше, чем среди взрослых“, — говорит руководитель продуктов страхования от несчастных случаев Salva Kindlustus Эвелин Лойтмаа.

Если зимой главный „враг“ людей — гололед, то летом факторов риска гораздо больше: активный отдых на свежем воздухе, игры на детских площадках, езда на велосипеде, путешествия, походы, купание, летние лагеря, укусы животных. В частности, в последнее время участились случаи укусов собак.

„Маленькие дети зачастую не чувствуют опасности и более активны, чем дети постарше, но при этом более неуклюжи. Основные травмы у детей, с которыми мы сталкиваемся в нашей практике летом, — это всевозможные раны, и большая часть заканчивается наложением швов“, — приводит примеры Лойтмаа.

Переломы мелких костей также являются очень распространенными травмами у детей, потому что пальцы рук и ног постоянно где-нибудь застревают. Но и более крупные кости, например локти и запястья, ломаются чаще, потому что при падении ребенок автоматически выставляет руки вперед. В худшем случае падение может привести к сотрясению мозга. „Летом также чаще случаются ожоги или укусы животных, которые могут причинять ребенку большой дискомфорт“, — добавляет Лойтмаа.

Добротный договор страхования от несчастных случаев не избавит от боли, но, безусловно, обеспечит финансовую поддержку всей семье. При травмах временного характера Salva выплачивает компенсацию за боль и страдания, но если в результате травмы возникает необратимое расстройство здоровья, то добавляется компенсация за постоянный недостаток здоровья.