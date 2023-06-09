Статистика несчастных случаев: большинство травм случается с детьми в возрасте 5-14 лет
Статистика несчастных случаев Salva Kindlustus показывает, что больше всего травм происходит в Эстонии весной и летом, потому что более теплая погода призывает к более активному образу жизни. Страхование от несчастных случаев обязательно должно стать частью летнего арсенала каждой семьи, как средство от комаров и солнцезащитный крем.
По данным Кассы здоровья, ежегодные данные о лечении показывают, что больше всего травм получают дети в возрасте 5-14 лет, а, например, в 2021 году около 37 000 детей (в возрасте до 18 лет) нуждались в лечении в связи с травмами – 16 мальчиков и 13 девочек на сотню жителей.
„Наша статистика также подтверждает эти цифры, в среднем каждый десятый житель ежегодно получает травмы, но частота среди несовершеннолетних значительно выше, чем среди взрослых“, — говорит руководитель продуктов страхования от несчастных случаев Salva Kindlustus Эвелин Лойтмаа.
Если зимой главный „враг“ людей — гололед, то летом факторов риска гораздо больше: активный отдых на свежем воздухе, игры на детских площадках, езда на велосипеде, путешествия, походы, купание, летние лагеря, укусы животных. В частности, в последнее время участились случаи укусов собак.
„Маленькие дети зачастую не чувствуют опасности и более активны, чем дети постарше, но при этом более неуклюжи. Основные травмы у детей, с которыми мы сталкиваемся в нашей практике летом, — это всевозможные раны, и большая часть заканчивается наложением швов“, — приводит примеры Лойтмаа.
Переломы мелких костей также являются очень распространенными травмами у детей, потому что пальцы рук и ног постоянно где-нибудь застревают. Но и более крупные кости, например локти и запястья, ломаются чаще, потому что при падении ребенок автоматически выставляет руки вперед. В худшем случае падение может привести к сотрясению мозга. „Летом также чаще случаются ожоги или укусы животных, которые могут причинять ребенку большой дискомфорт“, — добавляет Лойтмаа.
Добротный договор страхования от несчастных случаев не избавит от боли, но, безусловно, обеспечит финансовую поддержку всей семье. При травмах временного характера Salva выплачивает компенсацию за боль и страдания, но если в результате травмы возникает необратимое расстройство здоровья, то добавляется компенсация за постоянный недостаток здоровья.
Расходы на лечение ребенка возмещает Касса здоровья, но необходимая для скорейшего выздоровления платная медицинская помощь покрывается страхованием от несчастных случаев. Когда родителю приходится отсутствовать на работе, пока травмированный ребенок выздоравливает, это часто оставляет брешь в семейном бюджете. Здесь также помогает страхование от несчастных случаев, по которому выплачиваются суточные за каждый день больничного.
„Наш опыт также показывает, что многие не знают, что страхование от несчастных случаев действует во всем мире, а не только в Эстонии. Надеюсь, что это будет хорошим напоминанием для всех семей в начале сезона путешествий и отпусков – защитите себя страховкой и проведите время с близкими активно и беззаботно!“ – пожелала Эвелин Лойтмаа.
Как предотвратить основные травмы у детей:
Одежда, подходящая для активных занятий: если ребенок выходит на улицу поиграть с друзьями, покататься на велосипеде или полазить на детской площадке, стоит отдать предпочтение одежде, закрывающей колени и предплечья – так в случае падения ткань между кожей ребенка и землей хоть немного защитит кожу от ссадин.
Закрытая обувь безопаснее: хотя летом жарко и соблазн надеть шлепанцы или кроксы велик, для активного времяпрепровождения лучше подходят сандалии, которые застегиваются и закрывают пятку и пальцы ног, теннисски или кроссовки. Закрытая обувь хорошо держится, и риск споткнуться снижается.
Все виды катания всегда со шлемом: будь то любимым средством передвижения ребенка велосипед, самокат, роликовые коньки или скейтборд, шлем поможет предотвратить худшее в случае падения.
Домашнюю аптеку в порядок: убедитесь, что лекарства в домашней аптеке не просрочены, и обязательно запаситесь комплектом первой помощи.
Повторите с ребенком правила безопасности: обсудите правила дорожного движения и принципы безопасного передвижения, напомните о безопасности на воде и о том, как вести себя в непосредственной близости от мангала или костра. Обязательно поговорите о том, как вести себя с чужими животными.
Обеспечьте маленькому ребенку средство связи: наверное, сегодня каждый ребенок уже знает номер службы экстренной помощи, но это не всегда выручает в непредвиденной ситуации — например, если ребенок маленький и у него еще нет личного телефона. Хорошим решением здесь станут смарт-часы, в которых ребенок может сохранять номера телефонов членов семьи. Таким образом, ребенок имеет возможность связаться со своими родителями, даже когда они в данный момент не вместе.