Полиция проверила дрифтеров возле т/ц Ülemiste: результаты впечатляют

В результате проверки на внеочередное прохождение техосмотра было отправлено 29 автомобилей. „В 17 случаях производителем автомобиля оказалась компания, использующая в своем названии аббревиатуру из трех букв“, — написано на странице центра.

„Более 30 водителей забыли, что число, которое показывает средство регулировки дорожного движения, и число, отображаемое на спидометре, должны быть между собой связаны. Нашелся даже один водитель, у которого разница между разрешенной и измеренной скоростями составила более 60 км/ч“.

Также сообщается, что два водителя „понадеялись получить помощь от прибора, предупреждающего об измерении скорости“, но поскольку это запрещено, то устройства они лишились.

Кроме этого было зафиксировано 46 различных нарушений, например, ненадлежащее использование ремня безопасности.

„Дороги общего пользования — не место для проверки навыков вождения или возможностей автомобиля. Организуя неофициальные соревнования по дрифту, приглашая людей в известную участникам географическую точку в определенное время и давая „соревнующимся“ старт, ответственность несешь Ты, в том числе, если вдруг что-то случится“, — отмечают стражи порядка.



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