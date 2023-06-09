Таллинн повысил плату за обучение в музыкальных школах, и без того одну из самых высоких

В Таллинне дети могут обучаться игре на инструментах в музыкальных школах в Ласнамяэ, Нымме и центре города. С 2018 года плата за обучение составляет 70 евро в месяц, к которой на многих специальностях добавляется 5 евро за аренду инструмента, но в то же время, например, уроки музыки в Тарту стоят 50 евро в месяц, а в музыкальной школе Вастселийна – 15 евро в месяц.

Музыкальное образование для детей в столице и так было одним из самых дорогих в Эстонии, если не считать частные школы, но с осени стоимость музыкального образования еще повысится: плата за обучение составит 85 евро, а вместе с платой за аренду инструмента будет выходить 90 евро в месяц.

Обосновывая повышение цен, Департамент образования ссылается на заявления трех таллиннских музыкальных школ, полученные в начале мая: музыкальные школы хотят за счет дополнительных денег компенсировать участие учеников в международных фестивалях и конкурсах, чтобы уменьшить финансовую нагрузку на родителей.

Также школы хотят приобрести новые музыкальные инструменты и внедрить новый подход к учебным программам, чтобы их содержание и формат были больше ориентированы на интересные для учеников виды деятельности и более современную методологию.



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