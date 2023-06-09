На двух автостоянках в Ласнамяэ начнут работу новые операторы

„Одной из проблем Ласнамяэ является нехватка парковочных мест. Чтобы повлиять на ситуацию, районная управа сдает в аренду на конкурсной основе несколько земельных участков, пригодных для организации парковки автомобилей. Два таких конкурса уже завершены, и теперь жители при желании могут безопасно парковаться еще на двух участках“, – сообщила старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

Старейшина добавила, что для смягчения проблемы нехватки парковочных мест парковкой не существует единственного оптимального решения – необходимо оценивать общую картину и комбинировать различные решения.

Тендер на обслуживание автостоянки площадью 10769 м2 по адресу Ляэнемере теэ, 10 выиграла фирма Varuosaabi OÜ. Обслуживанием автостоянки площадью 6863 м2 по адресу Раху теэ, Т8 по итогам конкурса будет заниматься фирма Nutiparkla OÜ.

Договор на обе автостоянки был подписан на 36 месяцев. В обязательства операторов обеих парковок входит: разрешить оплату услуг парковки с помощью мобильных платежей, обеспечить комплексное освещение территории, регулярное обслуживание и, при необходимости, модернизацию инфраструктуры. Они также должны гарантировать наличие защищенной парковки для велосипедов как минимум на 20 мест с возможностью крепления велосипедов с помощью велосипедных рам.

На освещенной охраняемой парковке разрешается парковать автомобили и автобусы категории М1, а также прицепы, мотоциклы и мопеды категории О1. Парковка грузовиков, тракторов и строительной техники запрещена.