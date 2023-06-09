Зарезавший пожилого охранника в Мустамяэ подал кассацию в Госсуд

Обвиняемый - 49-летний Алексей Мамкичев - в апреле судом первой инстанции был признан виновным в убийстве, за это ему назначили наказание в виде 15 лет лишения свободы.



Таллиннский окружной суд постановлением от 23 мая отклонил жалобы Алексея Мамкичева и его защитника Свена Силлара на решение Харьюского уездного суда от 4 апреля 2023 года как явно необоснованные.

Окружной суд пришел к выводу, что апелляции Мамкичева и его адвоката, которые касаются только оспаривания приговора, вынесенного обвиняемому, являются явно необоснованными, бесперспективными и поэтому должны быть отклонены.

В своей кассации на постановление защита утверждает, что оно должно быть отменено и что уголовное дело должно быть передано в Таллиннский окружной суд для принятия решения о назначении Мамкичеву более мягкого наказания.

По положению на 9 июня Госсуд не занял позицию по кассации.



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