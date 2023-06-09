ЧП и криминал
09.06.2023, 11:44

Мошенник пообещал жительнице Кохтла-Ярве 500 000 евро, но в результате обчистил ее банковский счет

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ФОТО: Argo Ingver

Мошенники продолжают обманывать жителей Эстонии, прибегая к различным способам, например, притворяясь неизлечимо больными.

В полицию обратилась жительница Кохтла-Ярве, с которой через Facebook связался мошенник и сообщил, что якобы страдает неизлечимая форма рака мозга и хочет подарить пострадавшей 500 000 евро.

Женщине была отправлена ссылка для перевода денег, после чего она ввела PIN-коды от своего Smart-ID.

Позже пострадавшая обнаружила, что с ее его банковского счета пропали 450 евро.

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