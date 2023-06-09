ЧП и криминал
09.06.2023, 11:26

В Йыхви трое неизвестных избили мужчину

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ФОТО: Eero Vabamägi | Eero Vabamaegi

Вчера в Йыхви трое человек применили физическую силу в отношении 45-летнего мужчины.

В четверг, 8 июня, полиция получила сообщение о том, что на Центральной площади в Йыхви трое неизвестных в результате словесного конфликта применили физическую силу в отношении 45-летнего мужчины.

Пострадавшего доставили в Ида-Вирускую центральную больницу.

Личности нападавших пока не установлены.

Точные обстоятельства случившегося будут установлены в ходе уголовного расследования.

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