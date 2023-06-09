В Йыхви трое неизвестных избили мужчину

В четверг, 8 июня, полиция получила сообщение о том, что на Центральной площади в Йыхви трое неизвестных в результате словесного конфликта применили физическую силу в отношении 45-летнего мужчины.

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