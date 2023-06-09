09.06.2023, 11:26
В Йыхви трое неизвестных избили мужчину(1)
ФОТО: | Eero Vabamaegi
Вчера в Йыхви трое человек применили физическую силу в отношении 45-летнего мужчины.
В четверг, 8 июня, полиция получила сообщение о том, что на Центральной площади в Йыхви трое неизвестных в результате словесного конфликта применили физическую силу в отношении 45-летнего мужчины.
Пострадавшего доставили в Ида-Вирускую центральную больницу.
Личности нападавших пока не установлены.
Точные обстоятельства случившегося будут установлены в ходе уголовного расследования.
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