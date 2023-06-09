За неделю число случаев заражения COVID-19 снизилось на 10%

За минувшую неделю в стране зарегистрировали 558 новых случаев заражения COVID-19, что на 10,1% меньше, чем неделей ранее, свидетельствуют данные Департамента здоровья.

По информации больниц, в течение недели госпитализировали 50 пациентов (неделей ранее 71) с коронавирусом. 32 пациента, или 64% всех госпитализированных, попали в больницы из-за симптоматического COVID-19.

По предварительным данным, за минувшую неделю скончались два пациента с коронавирусом.

Двухнедельная кумулятивная заболеваемость снизилась до 86,6 случая на 100 000 человек.