09.06.2023, 11:56
За неделю число случаев заражения COVID-19 снизилось на 10%(2)
ФОТО: | Delfi Meedia
Заболеваемость коронавирусом в Эстонии за последнюю неделю снизилась на 10%, меньше стало и пациентов с COVID-19 в больницах, пишет rus.err.ee.
За минувшую неделю в стране зарегистрировали 558 новых случаев заражения COVID-19, что на 10,1% меньше, чем неделей ранее, свидетельствуют данные Департамента здоровья.
По информации больниц, в течение недели госпитализировали 50 пациентов (неделей ранее 71) с коронавирусом. 32 пациента, или 64% всех госпитализированных, попали в больницы из-за симптоматического COVID-19.
По предварительным данным, за минувшую неделю скончались два пациента с коронавирусом.
Двухнедельная кумулятивная заболеваемость снизилась до 86,6 случая на 100 000 человек.